La periodista Magaly Medina puso al descubierto a quién sería la nueva pareja de Alexi Gómez, una joven de 23 años llamada Gabriela Aparicio. Sin embargo, el detalle que llama bastante la atención es que la expareja del futbolista, Andrea Barrantes, quien hace algunas semanas lo denunció por agresión física, también habría descubierto que el deportista le fue infiel con esta misma jovencita.

“Cuando él me comienza a pegar es cuando me comienza sacar la vuelta con esta chica, venía de verla y venía a pegarme. Ella sabía que se estaba metiendo en una relación y aún así no le interesó”, comentó la madre del hijo de Alexi.

La relación entre Gómez y Barrantes tenía cerca de un año, sin embargo ella comenzó a sospechar de una posible ‘saca de vuelta’ cuando se percata de varias acciones en redes sociales. También menciona que el jugador de Alianza Lima se habría desparecido por varios días sin importar el estado de emergencia o el toque de queda.

“El día de la madre se fue tempranito, me dijo: voy a salir, tengo que hacer unas cosas. Luego vi que la chica tenía el mismo arreglo de globos para su mamá, igualito al que nos hicieron a su mamá de Alexi y a mi”, manifestó.

