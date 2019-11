La periodista Jessica Rojas soltó su verdad. Luego de dar detalles inéditos sobre su abrupta salida del programa “La purita verdad” - que conducía Magaly Medina en el 2018 - la exurraca asegura que se arrepiente de haber trabajado en dicho proyecto.

“Me arrepiento de haber retomado mi relación laboral con ella, me arrepiento de haberme ido a trabajar con ella en ‘La purita verdad’ (...) No es resentimiento. Si ahora lo cuento con detalle es para que sepan quién es realmente Magaly Medina. Como ser humano no es como se pinta en las pantallas”, contó en exclusiva para diario Ojo.

Hace dos semanas, la exproductora de Magaly Medina aseguró que la botan de Latina luego de que Jefferson Farfán rechazara ser entrevistado por la pelirroja, quien viajó hasta Rusia para reunirse con él.

“A mí lo que me decepcionó de ella, por los 10 años que trabajé con ella, es que ella regresara molesta, me diera la espalda. Por esa consideración y respeto que yo la tenía, ella debió darme la cara (...) Farfán decidió no dar la entrevista y es por eso que Magaly regresa histérica y decide decirme ‘bye bye’. Perfecto, porque cada quien decide con quien trabajar, pero en los momentos más difíciles que ella pasó, yo estuve con ella”, expresó.

“Me importa tres pepinos si no me menciona”

Hace poco, Magaly Medina cumplió 22 años en la televisión peruana y en uno de sus programas aprovechó para ningunear a su exurraca. La periodista solo reconoció a Silvia Padilla y Shirley Manrique como las reporteras que tenían la voz similar a ella. “Silvia Padilla una de nuestras editoras que tenía la voz muy parecida a la mía. Luego, otra gente ha querido imitar a Silvia y a mí pero no han podido, lo han hecho demasiado mal”, dijo en vivo.

“Mezquina total 10 años trabajando para ella... Todos me reconocen como la voz de los ampays. Pero la mezquindad de la señora... quiere minimizar el trabajo de la gente como siempre. A la diva, y ahora si digo diva con todas sus palabras, no le gusta que los demás quieran sobresalir”.

“Me importa tres pepinos si no me menciona, una mención de ella me da igual. Mezquina es. Si ni siquiera reconoció mi trabajo en La Purita Verdad, porque nadie quería trabajar con ella, porque ella expectoró al productor, le hizo pataletas”, agregó.

De otro lado, aseguró que Magaly Medina le cierra las puertas de los canales, por lo cual está decepcionada de ella como persona: “Me quiere cerrar las puertas en los canales, eso no se hace señora Magaly Medina. ¿Me tiene miedo, señora Magaly Medina?”

“Pasa la voz”

Jessica Rojas conduce el programa de espectáculos “Pasa La voz”, que se emite por Viva TV (canal 11 / Movistar 38 / Claro 11 / Best Cable 91) de lunes a viernes a las 7pm.