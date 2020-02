Ezio Oliva sobre denuncia de Karen Schwarz a “Peluchín”: “Yo respaldo a mi esposa” VIDEO

El cantante Ezio Oliva fue consultado por la reciente denuncia de su esposa Karen Schwarz contra Rodrigo González por maltrato psicológico. El documento fue presentado ante la comisaría y enfatiza que el comunicador llama “Mosca muerta y ridícula" a Schwarz, lo cual ‘daña su imagen personal y profesional’.

Además, en la denuncia, Schwarz resalta que está embarazada de cinco meses y que González “denigra” a su esposo Ezio Oliva.

¿Qué dijo Ezio Oliva sobre la demanda de su esposa?

“No es un tema bonito, no es un tema cómodo (...) Yo respaldo a mi esposa completamente, acepto y estoy de acuerdo con lo que diga, con lo que haga y lo que sienta. Yo respeto las opiniones de la gente. Yo respecto que estemos de acuerdo y cuando no se está acuerdo. Lo importante es que Karen, mi hija y yo estemos de acuerdo con lo que decimos y hacemos. Si nosotros estamos bien y de acuerdo, lo demás lo respeto, pero cualquiera pueda opinar”, dijo consultado por Diario Ojo.

Ezio Oliva presenta nueva canción “30 horas”

En transmisión para Diario Ojo, el peruano cantó su reciente tema musical ’30 horas'.

[Video: Bryan Paredes]

