“La Faraona de la Cumbia”, Marisol, expresó su posición sobre el escándalo entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, por la reducción de la manutención mensual

Para la cantante, la ciudadanía - que ha criticado tanto al futbolista - debe ponerse también en los pies de él

“Él entrena, se priva de muchas cosas, se saca el alma, sus piernas no le darán toda la vida, cuando ya no juegue va a vivir de lo que trabajó y, si no tiene, va a dar pena (...) Su vida personal, lo que haga con su plata, ese es su problema. ¿Por qué no concilian? y si no quieren conciliar, ya pues, que él haga lo que quiera. Al final los niños crecen y ellos sabrán si su papá fue bueno o no”, comentó en Radio Capital esta mañana.

Y aunque dijo desconocer los problemas económicos de los involucrados, lanzó una ‘chiquita’ a la madre de los hijos de Farfán: “Uno no puede estar pidiendo dinero a nadie, uno tiene que trabajar”

“La paternidad no es una obligación es una responsabilidad, si yo trabajo no necesito obligarlo”, agregó.

De otro lado, al opinar sobre la actitud de Doña Charo, y dijo que la entiende como madre.

“Yo la puedo entender como madre, pero yo le he dicho a mis hijos que si ‘tengo que juzgarte lo voy a hacer’. Yo no soy mamá alcahueta, no soy mamá consentidora. Si mi hijo comete un error, él tiene que asumir”

