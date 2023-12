Hace unas semanas, Ezio Oliva y Karen Schwarz estuvieron en boca de todos tras rumores de una posible infidelidad del cantante. No obstante, ambos decidieron aclarar dichas especulaciones.

El artista peruano aclaró días atrás que no existe ningún engaño hacia la madre de sus hijos y resaltó que su relación está más sólida que nunca.

Los esposos compartieron un video en sus redes sociales donde se la aprecia a la exreina de belleza maquillando a su esposo antes de un concierto y en la descripción aclararon la situación actual de su matrimonio.

“ Se dice que estamos, se dice que ya no y hasta se dijo que estamos pasando por una crisis por infidelidad (NO CREAN todo lo que leen) ya que la gran verdad es que siempre habrán buenos y malos momentos pero si me preguntan cómo verdaderamente estamos hoy. ASÍ: trabajando, soñando y construyendo juntos por nuestra familia ”, se lee en la publicación.

