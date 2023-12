Nicole Zignago se une a la lista de famosos de la farándula limeña que han culminado sus relaciones sentimentales. En un reciente episodio del podcast de Macla Villamonte, la hija de Gian Marco compartió la noticia de su soltería, revelando que su romance con la deportista mexicana Fernanda Piña ha llegado a su fin.

Según Zignago, ambas tomaron la decisión de manera mutua al darse cuenta de que no podían seguir adelante juntas.

“Tenía una relación hermosa que duró tres años, ya no estamos juntas, pero es muy loco. Como en ese acompañamiento de elegirte con alguien y puede que en un momento previo de tu vida, previo de ambas vidas, si se puedan elegir porque están como juntitos y tienen un mismo norte, se proyectan, pero luego es natural el cambiar”, contó Nicole Zignago.

Luego continuó con: “la persona va cambiando y creciendo y cada cierto tiempo toca hacer un check. Me pasó que puedes tener un amor infinito por alguien, pero luego volteas al lado, te amo, estuvo divino, pero nos estamos dando cuenta que este camino no se está alineando. Decidimos despedirnos y cada quien sigue su camino”.





Gian Marco dedica hermoso mensaje a su hija y su nuera en el mes del orgullo gay: “Las amo, las respeto y las defiendo”

El cantautor Gian Marco Zignago le dedicó un emotivo mensaje a su hija Nicole Zignago y a su novia Fernanda Piña en el mes del orgullo LGTBIQ+. Como se sabe, a finales del 2022, Nicole y su pareja cumplieron dos años de relación amorosa.

“Nicole y Fer... dos seres de luz que me enseñan todos los días lo que significa amar sin miedo. Bendito sea su amor siempre”, expresó el cantante este 12 de junio de 2023.

En un extenso post en su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Se me olvido’ mostró todo su orgullo y admiración por su hija mayor y su nuera, la fotógrafa “Fer”.

“Orgulloso de ser del padre de Nicole, una mujer noble, honesta, sensible, justa y agradecido infinitamente que haya aparecido en su vida una luz hermosa como Fer, sincera, sensible, frontal y con una bondad que no tiene límites. Las amo, las respeto, las defiendo y aquí me tendrán todos los días de mi vida”, agregó.