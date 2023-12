Deyvis Orosco fue abordado por la prensa y dejó en claro que “él no es responsable” del aspecto físico de su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid. Recordemos que la hija de Jessica Newton recibió fuertes críticas de Magaly Medina, por haber subido de peso.

“Yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque. Todas las mujeres deben tener en claro algo, que tienen que valorarse por lo que son, no por lo que se dice”, expresó Deyvis Orosco para Trome.

Luego continuó con: “mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está así, que se me culpe a mí, es lo que toca, yo no tengo nada que ver”.

Deyvis Orosco también evitó hablar sobre Magaly y sus críticas hacia su esposa y a su serie que se estará estrenando muy pronto por la señal de América TV.

“Creo que en estos tiempos, la gente tiene que sacar sus propias conclusiones, yo no voy a hablar mal de nadie, no me interesa. Los últimos 16 años de mi vida solo me dediqué a trabajar y eso ha hecho que me convierta en lo que me he convertido. Yo soy un caballero, no hablaría de nadie, menos de una dama”, expresó.