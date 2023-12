Josi Martínez confiesa que no saludaría a Giacomo Bocchio: “No es mi amigo”

Josi Martínez quiere dejar atrás el incidente que tuvo con Giacomo Bocchio cuando era participante de ‘El Gran Chef: Famosos’.

“ Es un problema que paso, ya quedó atrás, ya no quiero hablar más del tema. No es una persona que voy a odiar todo mi vida, simplemente es un problema que pasó que pude tener con una persona y ya ”, sostuvo a Trome.

Asimismo, el creador de contenido dijo que respeta la opinión de Mariella Zanetti, no obstante, considera que no se debe menospreciar el trabajo de los influencers.

“Los que me conocen saben que yo me dedico al tema de redes sociales hace más de cuatro años, yo con mis redes sociales la pasó increíble, me va super bien gracias a mis seguidores. La TV para mi fue una opción que para mi me fue super, pero no me hice conocido por la televisión y estoy agradecido”, manifestó.

Además, Josi no descarta volver al reality culinario pero aclara que no saludaría a Giacomo.

“ Yo volvería a El Gran Chef, me parece un programa muy chevere (…) (Si ves a Giacomo en la calle, ¿lo saludas?) No lo saludaría porque no es mi amigo, pero normal ”, reveló.

