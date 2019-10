Fabio Agostini corroboró lo que confesó su hermano Bruno Agostini hace algunos años atrás sobre el “choque y fuga” con Andrea San Martín y Melissa Paredes en la casa de los españoles.

“Fue la misma noche, fue un pack, fuimos al after, éramos cuatro, mi hermano, Andrea, Melissa y yo. Nos conocimos los cuatro, yo estaba con Melissa Paredes, disfrutando como hace todo el mundo. Ella me conoció como hombre, cuando se terminó quisieron hacer una fusión. Luego me dijeron que querían seguir la fiesta”, contó en ‘El valor de la verdad’.

El popular ‘galáctico’ resaltó que el encuentro con Andrea y Melissa “fue una muy buena guerra”. De esta manera, Fabio Agostini confirmó que tuvo intimidad con las dos modelos en la habitación de la “casa agostiniana”.