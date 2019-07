Fabio Agostini confirma que se va del Perú: "extraño mi tierra"

Tras más de cinco años en el Perú, el modelo español Fabio Agostini reveló que se irá de nuestro país.

El ex participante de Esto es Guerra confirmó al diario Trome que extraña a su familia, por lo que decidió regresar a España.

No obstante, no descartó regresar si le ofrecen un trabajo mejor.

“Es cierto que me voy. Estuve en Perú por trabajo, pero si me llaman de nuevo y me ofrecen algo mejor, regreso. Llevo 5 años viviendo en Lima, ya conozco todo el Perú entero, pero extraño mi tierra y a mi familia”, comentó Fabio Agostini.

Asimismo, el modelo español, quien recientemente ha sido vinculado con Angie Arizaga, negó tener pareja en Perú.

"Tengo amigas nada más, como las que voy a ver ahora en España", explicó.