La comicidad peruana está de luto. Ayer en la noche se dio a conocer el fallecimiento del actor y comediante Manolo Rojas. Su cuerpo fue hallado sin vida al interior de su camioneta, la cual estaba estacionada en la puerta de su casa, ubicada en la urbanización Santa Catalina, en el distrito limeño de La Victoria.

(Fotos: César.grados @photo.gec)

Hasta el lugar llegó una ambulancia de los bomberos para atender la emergencia; sin embargo, el cómico ya había fallecido, al parecer todo indicaría que el deceso se produjo a consecuencia de un infarto. La Policía también se hizo presente en el lugar y acordonaron la zona.

DOLOR

Familiares y amigos del comediante se acercaron hasta los exteriores de su vivienda. Uno de los primeros en hacerse presente fue su amigo y compañero del programa radial “Los Chistosos”, Hernán Vidaurre, quien se encontraba visiblemente desencajado ante la triste noticia de la partida de su amigo y colega de la comicidad Manolo Rojas.