David Guetta y el TikToker mexicano Kunno han sido noticia en los últimos días, luego que ambos vivieran un tenso momento durante la premiación de los 40 Music Awards. Y es que la polémica inició cuando el famoso DJ negó a recibir un beso por parte del influencer, lo cual generó una evidente incomodidad.

El hecho quedó registrado en vídeo por el público, el cual fue compartido en las distintas redes sociales, provocando todo tipo de reacciones. Los fans del influencer lanzaron duras críticas contra el artista francés y hasta pidieron “cancelarlo” por este incidente.

Tanto en Twitter como en Instagram, los cibernautas calificaron a David Guetta como “ homofóbico y arrogante” por su actitud contra el influencer mexicano.

“David Guetta tiene que quedar cancelado, no quiso saludar de beso a Kunno en la gala de los Premios Los 40″, “El Dj francés demostró ser un homófobo, arrogante y mal educado. Kunno es uno de los influencers más queridos y respetados de México que no merecía pasar por esta humillación”, “¿Neta tachan a David Guetta de homofóbico por no saludar de beso a Kunno? Si el no quiere hacerlo así debe ser respetado, es su cuerpo y su decisión”, “Levanta la cara Kunno, estamos contigo, a partir de hoy ningún mexicano escuchará la música de ese tal David Guetta”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Ante las fuertes críticas contra David Guetta, Kunno envió un claro mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde explica que no sintió que el Dj le haya hecho ningún desplante.

TE PUEDE INTERESAR