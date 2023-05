No la quieren junto al enemigo de Magaly Medina. La amistad entre Gisela Valcárcel y Lucho Cáceres es bastante larga y conocida, pero esto parece no ser aceptado ni aprobado por algunos fans de la mamá de Ethel Pozo, quienes hicieron conocer su posición en redes sociales.

Todo partió de una publicación que realizó Gisela Valcárcel en la que celebraba el reencuentro con una de sus amigas de colegio y Lucho Cáceres: “Hoy he trabajado, pero también me di tiempo para almorzar con 2 buenos amigos. A Jackie la conozco y quiero desde mi niñez, pues hemos estudiado juntas y a Lucho lo conozco desde mis primeros años en “Aló Gisela””.

Algunos fans de la ‘señito’ no tomaron a bien esta publicación y lo hicieron saber en los comentarios: “Estaría mejor la foto si no estuviera ese tal Lucho”, “Gise, pero el Lucho es mal agradecido, solo está contigo por chamba”, “El señor que está a tu costado no es buena amistad”, fueron algunos de los comentarios que habrían obligado a Gisela a cerrar la opción de comentarios en su más reciente publicación.

TE PUEDE INTERESAR