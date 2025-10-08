La Asociación Shakira Pies Descalzos Perú, que reúne a fanáticos de Shakira, presentará un documental conmemorativo por los 30 años del histórico disco “Pies Descalzos”, el álbum que marcó un antes y un después en la música latina y en la carrera de la artista colombiana.

Su presidente Gustavo Mayaute señaló que el evento se realizará este domingo 12 de octubre a las 10 a.m. en el Cinestar de Breña. “Será un día mágico donde celebraremos juntos la nostalgia y la vigencia de este álbum que conquistó al mundo”, refirió tras adelantar que alistan actividades para la llegada de la cantante en noviembre.

Mayaute señaló que con tan solo 18 años, Shakira regaló un álbum lleno de poesía, rebeldía, autenticidad y una mirada profunda al alma femenina.

Fans recibirán a Shakira con “Shakibus” y coreografías

“Pies Descalzos no solo marcó el verdadero inicio de su carrera internacional, también rompió esquemas en una industria dominada por estereotipos. Con canciones como “Estoy Aquí”, “Antología”, “Pies Descalzos, Sueños Blancos” y “Dónde Estás Corazón”, Shakira nos mostró que el pop en español podía ser introspectivo, poderoso y comercial a la vez", detalló.

Hoy, tres décadas después, sigue siendo un símbolo de autenticidad, talento y evolución. “Es el punto de partida de una reina que ha conquistado al mundo sin olvidar sus raíces, caminando firme con los pies en la tierra… y descalzos", refirió.

Las entradas para ver el documental cuestan S/. 20 e incluye un póster. Además, habrá sorteos de regalos del club, perfumes y muchas sorpresas más. Para adquirir entradas y más información, contactar a Fritz Angelo (983 569 973) o a la Asociación.

“Este encuentro no solo busca rendir homenaje a la obra que lanzó a Shakira a la fama internacional, sino también fortalecer los lazos de amistad y comunidad entre sus seguidores en el Perú”, acotó Mayaute.