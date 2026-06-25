Una de las obras más emblemáticas y estremecedoras del teatro universal regresa a los escenarios con una propuesta intensa, contemporánea y profundamente sensorial. “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca continúa en escena hasta al 28 de junio en el teatro “La Vaca Multicolor”, bajo la dirección de Fernando Luque.

Tras impactar al público en sus primeras funciones, esta nueva versión del clásico lorquiano se consolida como una de las apuestas teatrales más potentes de la temporada. La puesta en escena transforma el universo de Bernarda Alba en un thriller emocional donde el encierro, el deseo reprimido y la vigilancia constante construyen una atmósfera asfixiante y perturbadora.

Con una estética oscura y una narrativa cargada de tensión, la obra explora las estructuras de poder, la represión emocional y las fracturas espirituales que atraviesan a una familia sometida al autoritarismo.

La dirección de Fernando Luque propone una lectura contemporánea que dialoga directamente con conflictos aún vigentes en nuestra sociedad.

“Bernarda no es solo un personaje: es una forma de ordenar el mundo. Pero cuando ese orden pierde su vínculo con el amor, lo único que queda es la imposición y el miedo. Y frente a eso, la rebeldía, si no encuentra verdad, tampoco salva”, señala el director.

La producción reúne a un sólido elenco conformado por Gabriela Gaspar, María Fernanda Misajel, Rafaela Vittet, María Celeste Farfán, Jimena Uribe y Sharon Olivares, quienes sostienen la intensidad dramática de la obra con interpretaciones de gran entrega y contundencia escénica.

La propuesta de “La Vaca Multicolor” no solo revive uno de los textos más importantes de Federico García Lorca, sino que convierte cada función en una experiencia teatral incómoda, conmovedora y necesaria, capaz de interpelar al espectador desde lo emocional, social y humano.

INFORMACIÓN DE TEMPORADA

Obra: La Casa de Bernarda Alba

Autor: Federico García Lorca

Dirección: Fernando Luque

Temporada: Del 06 al 28 de junio

Funciones: sábados y domingos – 8:00 p.m.

Lugar: La Vaca Multicolor (Avenida César Canevaro 116, Interior 1301)

Duración: 90 minutos

Entradas: Desde S/26.00 vía Passline

https://www.passline.com/eventos/la-casa-de-bernarda-alba-508900