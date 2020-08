Federico Salazar, la voz y presencia que nos despierta todas las mañanas en América Noticias, cumplirá este 3 de setiembre 60 años. Esta pandemia -como a muchos- le arrebató la posibilidad de celebrarlo con sus amigos más queridos, como tanto deseaba.

“Para los 40 hice una fiesta más o menos amplia y de ahí no volví a hacer otra. Me estaba guardando para este cumpleaños, pero vino todo lo que ya sabemos”, nos dice el periodista, que hoy, por la coyuntura, se ha convertido en el “residente” del doctor Elmer Huerta..

-¿Te gusta que el doctor Elmer Huerta te diga “residente Salazar”?

Es una broma que hacemos con el doctor, pero hoy el tema de la pandemia, es algo de lo que todos queremos saber.

- Pero los términos médicos ya te son familiares...

Los periodistas siempre estamos en eso. Si tú te dedicas a hacer periodismo financiero, terminas aprendiendo bastante. Obviamente, no vas a ser un economista, pero sí puedes entender a uno. Lo mismo estamos haciendo en el noticiero.

Federico Salazar

- ¿Esta puede ser la coyuntura más compleja que vas a recordar de toda tu carrera?

Yo creo que sí, porque equivale a la pandemia de 1911 o a una guerra mundial. El impacto que tiene, no solo en el tema de salud, sino en los cambios que se verán en la economía de todo el mundo es fuerte y grande.

-¿Pensaste que llegaríamos a esta situación?

Tengo que ser franco, no pensé que el Perú fuera a ser tan afectado.

¿Cuáles crees que sean los puntos que se desatendió en el manejo de esta crisis?

Lo que yo critico es que haya mucha publicidad del Gobierno, que no corresponde con el nivel de eficiencia que ha tenido. Yo critiqué que el presidente salga a informar del primer caso, porque me parecía muy publicitario. Ahora que miro hacía atrás me ratifico: fue una acto publicitario.

- ¿Se empezó mal?

No hicieron bien el trabajo inicial, que era escoger bien el tipo de pruebas. Escogieron las rápidas en vez de las moleculares y eso causó problemas porque no permitió hacer el cerco epidemiológico, y la vigilancia no fue buena.

- ¿En qué más se equivocó la estrategia del Gobierno?

En general la óptica represiva y militarizada ha sido equivocada. Ellos dijeron ‘vamos a cerrar todo y por mucho tiempo, y no van haber contagios’, y eso es falso porque en el Perú la gente le saca la vuelta a la orden.

- Al peruano promedio le cuesta obedecer...

El Gobierno debió contar con eso, como un ingrediente de la realidad peruana, se sorprendieron de que no se respetaron las reglas, pero no estamos en Suiza. .

-Te animarías a ponerle nota del manejo de la pandemia...

Yo lo tengo jalado. Yo diría un 09 y eso que soy generoso, porque en cuestión de número de muertos por millón, somos los peores del mundo.

- ¿Qué escenario nos espera para los próximos años?

Se viene una época difícil: vamos a tener que asumir los costos de lo que ha significado la pandemia y eso implica, sin duda, que va a bajar el nivel de calidad de vida, vamos a acceder a menos bienestar.

-¿Y en el terreno político?

Veo mucha convulsión. Yo diría que viene una época de incertidumbre, de inestabilidad, y hay que tener mucha calma para enfrentarla, ojalá que me equivoque. Como decía mi papá: ‘Dios es peruano y hay esperar que se manifieste’.