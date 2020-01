Tras la detención de Julio “Coyote” Rivera, su madre doña Petronila Gonzáles a salido a defenderlo y ha criticado que quede detenido durante la noche.

Incluso, pese a que tenía que permanecer detenido, el “Coyote” Rivera fue trasladado esta mañana a una clínica por supuestos problemas cardiacos.

Durante la transmisión en América Noticias, Federico Salazar le hizo una aclaración a doña Peta y le recordó que manejar pese a haber bebido alcohol no es una falta, sino un delito.

”Esperemos que se recupere, que recupere su salud, pero acá la responsabilidad es clarísima y además tiene que saber que es un delito", señaló doña Peta.

“O sea, parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione accidente o no, configura delito. Ya no es una falta, ni un error; no es un error, es un delito”, agregó el periodista.

Asimismo, Federico Salazar señaló que el fiscal suele demorar con todas las personas detenidas, no solo con el “Coyote” Rivera: “Que si se demoró el fiscal, se demora con todos. Lamentablemente acá hay que ser muy drástico y por más simpatía que nos pueda causar tanto Rivera como su familia, no podemos acá dejar de señalar la grave responsabilidad de manejar en estado etílico y encima en contra del tránsito”.

Federico Salazar a Doña Peta