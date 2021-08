Fernando del Águila, conocido como ‘Largo’ en el medio televisivo, se mantiene alejado de las pantallas desde hace años. Sin embargo, ahora reaparece para denunciar que fue víctima de estafa .

En conversación con Trome, el artista cómico de 98 centímetros contó que perdió 9 mil dólares al confiar ciegamente en la supuesta empresa digital Finlay.capital , la cual le aseguró que duplicaría su dinero.

Sin embargo, esta promesa jamás se cumplió y ‘Largo’ se quedó sin un solo dólar en los bolsillos, por lo que pide la ayuda de las autoridades para recuperar su dinero.

“Primero me pidieron un depósito de 250 dólares, luego otra cantidad similar, después mil soles y finalmente 5 mil dólares que invertí prestándome y con parte de mis ahorros. Nunca recibí el dinero y me hicieron registrar en otra página llamada ‘Buda.com’ para tener el dinero y nada”, explicó el artista al mencionado medio para que otras personas no caigan en el mismo “cuento”.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna desmiente embarazo

Habla sobre posible embarazo.