Hace unos meses, la cantante Fey abrió su corazón para hablar abiertamente de su relación amorosa con Mauri Stern, el exintegrante de Magneto y nuevo jurado de ‘Yo Soy’.

La cantante asegura que su exnovio y mánager por varios años estaba más interesado en el negocio que en su relación.

En una entrevista con el presentador de televisión y comediante Yordi Rosado, la intérprete de “Azúcar amargo” confesó haberse sentido usada por Stern.

“Esta persona lo que quería es totalmente seguir trabajando conmigo, que yo siguiera de su artista porque le importaba más el trabajo que yo como persona. Pero eso ya hasta un día lo platicamos, que la parte de amor si me preguntas... no fue tan importante. Sí obviamente hubo, uno se ilusiona, y uno siente, y uno todo, pero ni siquiera éramos compatibles como seres humanos, es muy chistoso, hubiera estado mejor puro trabajo”, indicó.

Ante la pregunta de si sintió usada por el ex Magneto, la cantante mexicana comentó: “Claro, después de muchos años, porque para aceptar que te usaron… ¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es, como mujer, sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles”, detalló.

Cabe recordar que Mauri Stern se volvió tendencia en las redes sociales por sus polémicos comentarios hacia los participantes de la nueva temporada de ‘Yo Soy’: Grandes Batallas.

