Maná es una reconocida banda de pop rock mexicano que inició su carrera en 1986 y sin duda, sus canciones han marcado a muchas generaciones. “Rayando el sol”, “El puerto de San Blas”, “Mariposa traicionera” y muchos temas más siempre serán un icono del rock en español y tras el paso de los años, la banda se ha propuesto revitalizar sus clásicos con artistas urbanos y sin duda, han sido todo un éxito.

El cuarteto mexicano está conformado por Fher Olvera, Álex Gonzáles, Sergio Vallín y Juan Calleros. Ellos han logrado hacer una gran carrera artística y han sido reconocidos con importantes premios por su trabajo en la industria musical y el último homenaje que recibieron fue en 2018 en Latin Grammy.

Pero más allá de la premiación, en ese momento, lo que llamó mucho la atención de los fanáticos de Maná fue la apariencia de Fher. Muchos usuarios especularon sobre las posibles operaciones a las que se ha sometido el líder de la banda mexicana. Se abrió un debate que llegó incluso a su exesposa, Mónica Noguera.

La conductora de TV contó la verdadera razón de la nueva apariencia del cantante y sin duda, fue una gran sorpresa, ya que el artista estuvo al borde de la muerte por una mala intervención quirúrgica que comprometió la garganta de Fher.

Fher de Maná estuvo “al borde la muerte” durante cirugía estética de nuevo rostro | FOTOS

¿QUÉ PASÓ CON FHER DE MANÁ?

Fher Olvera, el vocalista de Maná, dio mucho de qué hablar después de que apareció en los Latin GRAMMY 2018 con el rostro visiblemente transformado.

Sus cirugías se convirtieron en tema de conversación y su ex, Mónica Noguera, reveló que, mientras estuvieron juntos, fue testigo de cómo la vida del cantante estuvo en riesgo.

Ante las cámaras de Sale el Sol , relató que “sí se hizo una cirugia muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara ...”, contó la conductora de TV.

“... Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación”, aseguró Noguera.

Agregó: “Fher no tiene que enfocarse en la cuestión física, cuando es tan gran artista. [...] Estaba a punto de morir. Espero que ya no se haga nada más. No lo necesita”.

Recordemos que Fher Olvera y Monica Noguera tuvieron una relación desde el 2013 al 2015.