Luego de más de dos años de haber concebido a su primer hijo, por fin se conoce la identidad del padre del primer hijo de Nickol Sinchi, que sería el también cantante Jorge Chapa, con quien habría mantenido una relación amorosa al conocerse en Corazón Serrano.

Según la nota emitida por el diario La República, la pareja se habría conocido en el 2014, cuando Nickol ingresó a la agrupación Corazón Serrano, cinco años después, la cantante anunció estar embarazada, pero no reveló la identidad del padre.

En setiembre del 2021, Nickol compartiría una foto del cumpleaños de su hijo, dejando en evidencia quién sería el padre: “Un día como hoy llegaste para completar nuestra felicidad, darle más sentido aún a nuestras vidas y, sobre todo, hacernos más fuertes. Gracias por enseñarnos que sí existe un amor puro y verdadero. No encuentro palabras exactas para describir todo lo que me haces sentir cuando me abrazas, cuando me dices mamá, y con cada ocurrencia tuya”.

¿Cómo reaccionó Jorge Chapa?

Parece ser que la revelación no le gustó nada al cantante, debido a que publicó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de Facebook: “Yo no puedo ir dando explicaciones a la gente de lo que hago o dejo de hacer y mucho menos a desconocidos, vivan su vida sin hacer daño a nadie. Más RESPETO por favor!”, además respondió a cada uno de sus detractores e incluso invitó a algunos a que dejen de seguirlo.

