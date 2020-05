Fiorella Alzamora reapareció en un live de Instagram junto al Zorro Zupe, a quien recibió en su casa de Suecia en esta cuarentena, y contó que decidió retirarse el relleno de biopolímeros que se puso años atrás.

“Yo cometí un error de ponerme un producto sin saber en la cola en el 2013”, contó Fiorella.

La modelo contó que aunque ha intentado retirase el relleno por completo, esto no ha sido posible: “Ahora está grande, pero un poco más normal. Me lo he sacado dos veces y es lo que ha quedado, igual se ve gigante porque tampoco es que uno no tenga cola, tenía mis curvitas”.

“Ahora que me lo he sacado, se ha caído y la caída ha sido caída libre”, bromeó Fiorella.

Y es que según la ex de Reimond Manco, ella quería hacerse un retoque pero no parecer una vedette.

“Cuando salí de ahí (estética) yo sentí que tenía una panetón con pavo de Navidad incluido, como si yo quisiera ser una vedette y yo no quería ser una vedette, yo quería un poquito de cola. Ese error me llevó a muchos años de inconformidad con mi cuerpo”.

“Yo me la pasé pensando ‘ay no, ¡soy vedette!’. No tengo nada en contra de las vedettes, pero yo no quería, no era mi plan”, manifestó.

Así quedó el “totó” de Fiorella

Fiorella Alzamora revela que se retiró biopolimeros

