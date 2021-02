Fiorella Alzamora sorprendió a propios y extraños al revelar que decidió realizarse varios retoques estéticos durante una cirugía en Colombia.

La modelo peruana agradeció a sus seguidores en Instagram por estar pendientes de su salud: “Mis amores, quiero empezar agradeciendo todos sus bellos mensajes. Me llenan de amor, felicidad y me dan mucha fuerza. Les cuento, ya me operé”.

Fiorella Alzamora explicó que su decisión de operarse tiene que ver con su autoestima:

“Me va a encantar compartir con ustedes esta experiencia. Quiero empezar diciéndoles que son decisiones propias y aunque pensé en no decir nada, ahora me alegra la oportunidad de que podamos hablarlo. El autoestima y vanidad cuentan en esta experiencia y como toda mujer soy susceptible”.

En ese sentido, reveló que le operaron la nariz, los glúteos, le retiraron grasa y también corrigieron cicatrices de sus seno.

Foto: Instagram Fiorella Alzamora

“Me hice la punta nasal, corrección de cicatrices en mama y costura en bolsillo mamario. Retiré un poco de la cola y bueno, aproveché para que saque algo de grasa, pero no fue mucha”, señaló.

“Todo lo que me he realizado son retoques, si bien soy una persona delgada siempre hay cositas”, agregó la modelo.

Asimismo, Fiorella Alzamora contó que pronto estará con su esposo, quien la apoyó durante este procedimiento: “Lo amo y lo extraño tanto. Pero él me entiende y me apoya en todas mis decisiones, ya pronto estaremos juntos”.

Foto: Instagram Fiorella Alzamora

