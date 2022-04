Una ruptura más. Las hermanas Cayo tienen una soltera de nuevo en sus filas y es Fiorella Cayo, quien anunció su ruptura hace unos días y según el programa ‘Amor y Fuego’, sería un manto de “mala suerte” que las haría renovar amor cada 2 o 3 años.

Por su parte, Fiorella Cayo, confesó que no considera que ella y sus hermanas tengan mala suerte: “No, yo no creo que es mala suerte, yo creo que lo damos todo, pero somos muy fieles a lo que realmente queremos y a nuestra esencia y cuando algo no se alinea mucho, gracias a Dios no tenemos que seguir un camino por las razones equivocadas”.

Además, señaló que a diferencia de otras personas, Fiorella y sus hermanas terminan las relaciones cuando es necesario terminarlas para poder seguir avanzando: “Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque de repente no tienen otra salida y nosotras sí lo tenemos y es seguir adelante y luchar por nuestros sueños”.

