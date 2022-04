Luego de varios días de sospecha, la actriz Fiorella Cayo confirmó que se encuentra separada de su esposo Miguel Labarthe, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, la hermana mayor de Stephanie Cayo reveló que el distanciamiento habría sido causado por un comportamiento de Miguel Labarthe.

“Sí, estamos separado lamentablemente. Me da pena porque siempre compartí que estábamos felizmente casados, porque lo estuvimos, yo fui muy feliz (...) No estábamos alienados en los mismos valores. Hay personas que duran muchos años en un matrimonio porque de repente no tienen otra salida, nosotros sí lo teníamos”, declaró.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre la separación de Fiorella Cayo y su esposo?

Tras escuchar las declaraciones de Fiorella Cayo, Rodrigo González se tomó unos minutos para explicar lo que habría pasado en el matrimonio de la recordada Patty de “Torbellino”. De acuerdo a “Peluchín”, el aún esposo de Fiorella Cayo habría sido infiel.

“Esto es una conclusión que sacamos nosotros mientras vemos la nota. Yo creo y por las publicaciones en las redes que él le ponía en San Valentín, no hacía presagiar que era una relación que veía con altibajos. Todo hace presagiar que ella se ha enterado de algo, que se ha dado cuenta de algo, que ha descubierto algo que es imposible perdonar”, dijo Rodrigo González en un inicio.

“Las infidelidades son una decisión... Fiorella se enteró y adiós”, agregó.

