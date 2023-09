Fiorella Retiz utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia pública en contra del equipo de ‘Amor y Fuego’, acusándolos de acoso en su intento por obtener una entrevista.

“Según dicen, nadie comenzó a perseguirme y no corrieron detrás de mí. Bueno, aquí les muestro las imágenes de como me siguieron”, escribió Fioriella Retiz en Instagram.

Ante esta denuncia, Gigi Mitre afirmó que el equipo de prensa de Amor y Fuego, que se ve corriendo en las imágenes, no iban detrás de la periodista, sino que su objetivo era salvar su auto, pues una grúa se encontraba cerca.

“Nuestra ‘muca’ no estaba detrás de ti, estaba al frente y no tenía su cámara en la mano. El objetivo era abordarte, lo que hicieron después de tus acusaciones y de identificarse”, se escucha a la voz en off del reportaje.