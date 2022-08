Dejó con la boca abierta a más de uno. Fiorella Retiz decidió romper su silencio y hablar por primera vez luego del polémico ampay con Aldo Miyashiro y reveló más de la cuenta, entre ello, un pequeño recuerdo que tuvo con Magaly Medina, quien le da con palo cada vez que puede.

La pregunta del conductor de ‘Enchelados’ no fue directa, pero logró revelar un detalle que nadie conocía y es la posibilidad que tuvo Fiorella Retiz de ser una de las ‘urracas’ de Magaly Medina.

“Me llamaron para pasar mi CV y le dije que no es el tipo de periodismo que me interesa, fue hace 2 años”, fue así como la exreportera de Aldo Miyashiro, confesó que choteó a Magaly Medina, dejando en claro que no le gusta lo que hacen en ese programa.

“No es el tipo de periodismo que a mí me gusta, no me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa que si tu historia va a inspirar sí me gusta”, añadió Fiorella, dejando en claro que su estilo de entrevistas y reportajes, son más al estilo de ‘La banda del chino’.

