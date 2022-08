Llegó su momento. Luego del ampay entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, la reportera no habló ni dio entrevistas, solo mandó comunicados por redes sociales durante 3 meses, pero hoy decidió romper su silencio.

La amiga de Fiorella Méndez, reveló que después que se quedó sin chamba a raíz del ampay con el esposo de Erika Villalobos, lo ve como vacaciones: “Me estoy divirtiendo hace 3 meses, soy una persona a la que le gusta mucho bailar, cantar desde chiquita y he llevado el estrés a bailar y cantar”.

La joven reportera afirmó que desde hace mucho no se daba un tiempo para ella, pero cabe recordar que esta vez fue a la fuerza: “Después de 10 años de mi vida, tengo vacaciones, de chambear parejo, he trabajado de lunes a domingo, Navidad, Día de la Madre, recién estos meses he disfrutado de tener vacaciones y poder dedicarme a mí”.

