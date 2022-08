Sin miedo a nada. Fiorella Rétiz sorprendió a propios y extraños al anunciar que decidió romper su silencio y contar su verdad en una entrevista para un canal de Youtube, donde por primera vez se refirió al bochornoso ampay que protagonizó con su jefe de ese entonces, Aldo Miyashiro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo reveló un pequeño extracto de la conversación que tuvo con el periodista Diego Vásquez, quien fue el encargado de entrevistarla.

En un primer momento, Fiorella subió una serie de historias donde se la veía en un set de televisión ambientado en lo que sería una barra de bar. “Ya me tocaba hablar a mí... Toda mi vida estuve acostumbrada a entrevistar y estar del otro lado te pone nerviosa, pero si estás acompañada de personas que saben hacer su trabajo, todo saldrá bien”, escribió como descripción de dichas fotografías.

“Siempre es bueno (y necesario) escuchar a las dos partes. Encantado de trabajar a tu lado”, escribió por su parte el entrevistador.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que en el adelanto de dicha candente entrevista, Fiorella menciona una frase muy particular por la que viene siendo criticada en redes sociales. “Me gusta estar bien, dar todo lo que puedo trabajando, no me gusta fallarle a la gente que me ha dado la confianza”, expresó.

