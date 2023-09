Fiorella Retiz revela que su hijo no sabe del ampay con Aldo Miyashiro: “Tendré que contarle”

Fiorella Retiz reveló detalles de su vida privada en una entrevista con Trome. La rubia contó que aún no se ha sentado a conversar con su hijo sobre el ampay que protagonizó junto a Aldo Miyashiro.

“Esa conversación todavía no se ha dado, pero no es tonto, es inteligente, a veces me dice: Fiorella Retiz, ¡Ay! no puedo decir tu nombre fuerte porque te graban... Es inocente, pero sí tendré que contarle porque no tengo que tener secretos con mi hijo, no los he tenido acerca de su papá, porque soy madre soltera, imagínate con este tema ”, expresó la comunicadora.

Además, contó que su expareja la abandonó tras enterarse que ella estaba embarazada, lo cual fue una de las situaciones más difíciles que vivió.

“Me encargo de mi hijo desde antes de nacer. Cuando le dije que estaba embarazada, de 3 meses, él desapareció, no lo quería y esa persona tenía 43 años y yo 21 años. Fue una situación difícil, había la opción de vamos a abortarlo, pero no podía hacer eso, ya era un alma, no iba a poder lidiar con la muerte de alguien”, manifestó Retiz.

“Por eso yo decido asumir la responsabilidad siendo joven, sin terminar mi carrera universitaria, no había cumplido los sueños para mí, pero dije que iba a hacerlo a la par. Mi hijo ahora es mi motivación”, añadió.

