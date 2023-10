Fiorella Retiz sobre novela ‘Perdóname’ de Aldo Miyashiro: “Hay cosas que no aceptaría por dinero”

Fiorella Retiz revela que ya pasó la página sobre el ampay que protagonizó el año pasado con Aldo Miyashiro. Ahora, está escribiendo un libro sobre el amor y aclara que no trabajaría en ‘Perdóname’ porque hay cosas que no haría por dinero.

“ Ya cerré ese tema, como lo mencioné en el programa de Magaly, ya no voy a hablar más de él, no voy decir que no existió porque lastimosamente pasó, pero ya fue. Creo que desde ‘La casa de Magaly’ empecé a nacer, ahora miro hacía adelante y espero equivocarme lo menos posible”, declaró al Diario Trome.

La exreportera expresa que no trabajaría en la nueva producción de América TV, además, de no está interesada en verla porque “no le llama la atención”.

“ Es que yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría, pero si hay otras novelas y otras historias, sí ”, indicó Retiz.

“ No la veo porque no me interesa, no me llama la atención, no es algo que necesite ver. Además, es una novela y supongo que todo es ficticio. Entonces, ¿para qué quiero ver algo inventado? ”, añadió.

