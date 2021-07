La modelo Flavia Laos viene recibiendo decenas de críticas en sus redes sociales. Y es que muchos de sus seguidores admiten no reconocerla en las fotografías, pues habría abusado de las cirugías estéticas hasta deformar su apariencia.

En las últimas fotos publicadas , los internautas notaron que el rostro de la chica reality luce muy cambiado, por lo que no dudaron en hacérselo notar a través de los comentarios.

“Demasiada cirugía, eras muy bonita al natural”, “Ya estás muy plástica”, “Te veías mejor antes”, “Ya no tienes la misma cara de antes”, fueron algunas de las fuertes críticas.

La actual pareja de Patricio Parodi ha decidido no responder estos duros comentarios. Sin embargo, en la última fotografía que subió a Instagram dejó un mensaje más que claro para todos sus detractores.

“I look good and you know it (Me veo bien y lo sabes)”, escribió la popular influencer en compañía de una instantánea de su rostro.

No obstante, varios de sus seguidores continúan comentando que la exactriz de “Ven, baila quinceañera” se veía mucho más hermosa antes de que se hiciera tantos ‘retoquitos’ en la cara.

