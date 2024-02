Flavia Laos se presentó en el programa ‘Más Espectáculos’ de Jazmín Pinedo y fue consultada por su expareja, Austin Palao.

“Ya pasaron tres meses desde que se terminó tu relación con Austin”, le dijo Pinedo. “Sí, estoy enamorada de la vida...”, contestó Flavia entre risas.

En ese sentido, la rubia dijo que no tendría problemas en saludar a su ex. “Hemos terminado bien, de una manera súper sana”, manifestó.

Asimismo, Jazmín Pinedo le preguntó sobre los comentarios de su mamá, quien al parecer se alegró por su ruptura con Austin. “Mi mamá es mi fan, mi mami... ella quiere lo mejor para mí, cuando me ve feliz ella está feliz, ahorita me ve súper feliz con mi trabajo y prefiere que esté así”, sostuvo.

La popular ‘Chinita’ le recordó a Flavia que se han rumoreado nuevos romances de Austin Palao, con la ex de Guty Carrera, Brenda Zambrano, y la ex de Ike Parodi, hermano de Patricio Parodi.

“ Sí estoy enterada, los fans son súper intensos pero normal, estamos separados hace meses, cada uno tiene derecho a rehacer su vida, quizá a mí también me van a ver rehaciéndola en algún momento y normal, no le estamos haciendo daño a nadie ”, indicó Laos.

Además, sobre la ex del hermano de Patricio Parodi, contó que antes mantenían una amistad, sin embargo, ya no se comunican. “ Éramos amigas, ahora no es que hablemos como hace seis meses ”, concluyó.

