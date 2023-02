El padre de Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al minimizar completamente a Patricio Parodi, y señaló que se encuentra feliz de ver a su hija en una nueva relación con Austin Palao.

En ese sentido, Mario Laos también confesó que el integrante de “Esto es Guerra” fue bastante hermético con él y muy apartado, por lo que no pudo conectar con él; mientras que el hermano de Said se muestra más jovial y sociable.

“Desde que lo conocí (a Austin), nos entendimos. Es una muy buena persona, estoy muy contento con Flavia porque ha encontrado a una persona idónea. Patricio se aisló un poquito, a mí me encanta conversar con la gente joven porque me da energía y no logré eso con Patricio ”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otra parte, el padre de Flavia mostró su aprobación con Austin al 100%, pues considera que es un hombre que está sumando mucho en la vida de su hija.

“C on Austin fue una cosa, como te digo, como un click . Con Patricio no pasó eso, fue un poco más hermética la relación”, agregó.

