Los jóvenes enamorados, Patricio Parodi y Flavia Laos retornaron a Lima de sus vacaciones veraniegas en México hasta donde llegaron para recibir el nuevo año.

Flavia y Patricio ni bien tocaron suelo peruano se sometieron a la prueba para descartar el COVID-19, en la que ambos pasaron por el famoso e incómodo hisopado.

Patricio explicó en sus historias de Instagram que para retornar al país se hizo una prueba, pero que prefería volver a someterse a otra prueba molecular para descartar todo indicio de enfermedad.

“Ya llegamos a Lima hoy en la mañana (9 de enero) Para entrar al país tienes que hacerte una prueba de hisopado, con el resultado negativo ingresas. Hay un hisopado que te hacen en el aeropuerto, pero es aleatorio a mí no me tocó, pero para mayor descarte y prevención me hice uno”, se escucha decir a Patricio en el video.

Luego Flavia se dispone a grabar a Patricio durante la prueba. El guerrero no aguantó el hisopado en su nariz y terminó estornudando y llorando. Al igual que Flavia, quien tampoco soportó ser sometida al hisopado.

Para felicidad de sus millones de seguidores la pareja demostró estar saludable y libre del SAR-COV2 en sus cuerpos. Patricio y Flavia viajaron hasta México para ser parte de un evento internacional donde participaron diversos influencers internacionales, este año se celebró en la Riviera Maya en México.

VIDEOS RECOMENDADOS

Betty en NY: ¿Quién es la actriz peruana que participó en el remake de “Yo soy Betty, la fea”? | OJO

Betty en NY: ¿Quién es la actriz peruana que participó en el remake de “Yo soy Betty, la fea”? | OJO

TE PUEDE INTERESAR