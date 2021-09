La cantante de música andina y el ciudadano extranjero, Carl Enslin, comenzaron su relación en el 2008. La cantante era invitada a diferentes canales y programas de radio y televisión, y su pareja conocida como “El Gringo Karl” era el complemento perfecto para lograr estar vigentes en la farándula peruana.

Luego de 10 años, en el 2018 la “Flor de Huaraz”, confirmaba el fin de la relación, la noticia conmocionó a todos sus seguidores al conocer el verdadero motivo del fin de la relación: “Sí, es cierto que Carl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”, señaló la cantante folclórica en aquel entonces.

En el 2010 el programa “Magaly Tv” reveló la infidelidad de “La Flor de Huaraz” al “Gringo Karl”. La cantante apareció en el ampay de los hurracos, besándose con el reguetonero “Shaguiman”. El destape hizo que el “Gringo Karl” estalle en llanto frente a las cámaras de televisión.

La pareja se vio una vez más en las páginas de espectáculos, debido a que la Flor de Huaraz denunció que el “Gringo Karl” no le quería dar el divorcio debido a que solo por el matrimonio se podía quedar en el país: “Él fue expulsado del país por narcotráfico, pero como estamos casados se quedó, por eso no me daba el divorcio”.

