El cantante Bryan Arámbulo, procedente de Huacho, reveló ante el programa “Magaly Tv La Firme” los obstáculos que enfrenta día a día por ser homosexual y el por qué se vio obligado a hacer privaditos en pleno toque de queda.

El joven cumbiambero de 24 años recordó la etapa que padeció de cáncer a los dieciséis años y que logró salir de ello, pese a la gravedad de su enfermedad: “Estuve desahuciado prácticamente”.

Sin embargo, el mal que lo aquejó antes también atacó a su mamá en pleno inicio de la pandemia. Es por ello que Bryan reveló que sin apoyo y sin ingresos se vio obligado a hacer privaditos para poder pagar el tratamiento de su madre.

La pandemia, sus privaditos y sus shows online lograron que Bryan Arámbulo llegue cada vez a más personas y él considera que su acogida se debe a su forma de interpretar: “Hay muchas de las personas que se sienten identificadas con mi interpretación, como canto, como cuento la historia de la canción”.

Lamentablemente la pandemia no solo le trajo la fama internacional a Bryan Arámbulo, también le quitó a su padre, a quien le dedica sus logros y su gira por Europa.

El joven cantante de cumbia no solo lucha con los obstáculos propios de llegar a la fama, sino también con una sociedad que lo juzga: “Muchas de las personas creen que porque soy homosexual no puedo hacerlo. Créeme que me han señalado, me han juzgado, me han insultado. Trato de verdaderamente no responderles”.

