Durante el programa “Magaly TV La firme” del viernes 24 de septiembre, Magaly Medina se burló de “Esto es guerra” y todo lo que ocurrió en el reality durante la semana.

“Esta semana iba a ser la semana en que “Esto es guerra” iba a hacer todo un ‘chongazo’, iba a atraer la atención de su público, porque ya rebotaron en todos los periódicos, se encargaron de distribuir las fotos de los chapes primero de este reality de La Academia”, comentó Magaly Medina.

La periodista aprovechó para burlarse de las actuaciones de los ‘guerreros’: “Parece que los han puesto a actuar de verdad, misma academia, o sea, tú chapas con este como si fuera actor y actriz, porque no es que entre ellos haya ningún romance ni nada. Bueno, lo de Pato y Luciana aun no se sabe, ellos dicen que no y pueda ser que no”.

Sin embargo, Magaly Medina indicó que el estreno de ‘La academia’ habría quedado en segundo plano tras el accidente de Elías Montalvo.

“Saben que esto genera morbo en la teleaudiencia, entonces Patricio y Luciana hicieron un apasionado beso, lo pusieron de adelanto en La Academia, todo eso estaban tratando de generar un nuevo público que en algún momento el público ha ido abandonándolos, entonces trataron de generar con este reality dentro de un reality, haciendo estos chapes casi reales en figuras que están solteras y que podrían convertirse en una nueva pareja en el firmamento de Chollywood, comenzaron a explotar esto, estos chapes, pero todo esto ya se les ha olvidado, todo esto, el capítulo de ayer, el que iban a pasar anteayer, todo se les olvidó porque en su vida ha surgido un nuevo reality: la caída terrible, lamentable caída del chico Elías Montalvo les ha generado una suerte de reality nuevo”.

“De un accidente, que felizmente no le pasó nada a este chico, ellos armaron su reality sobre la marcha y les ha funcionado”, manifestó la ‘urraca’.





VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra”: las reacciones tras el accidente de Elías Montalvo

Debido a una falla de uno de los juegos del reality de competencia, Elías Montalvo sufrió una caída en una de las pruebas de altura. Mira las reacciones y pronunciamientos tras el accidente.

TE PUEDE INTERESAR