Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, sacó la artillería tras las recientes afirmaciones que hizo Magaly Medina en su programa de ATV. Y es que la periodista reveló que América TV constantemente le manda cartas notariales por poner imágenes de ‘Esto Es Guerra’, pero que dicho canal no hace lo mismo con los programas de Willax Televisión.

La ‘Urraca’ también señaló que, probablemente, América TV no toma acciones contra Willax porque ella tiene más rating y su palabra “tiene mucho más peso que otras personas”.

“Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo, en referencia a ‘Amor y Fuego’, que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Antes tales afirmaciones, Rodrigo se pronunció en su cuenta de Instagram y aclaró por qué su programa emite secuencias de los programas de EEG.

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no procede”, escribió ‘Peluchín’.

Además, cuestionó el rating alcanzado por Magaly: “Por cierto, hace mucho que no hace 12 puntos, hoy por ejemplo está en 9 y hacía mucho que no hacía dos dígitos. Su ego la ciega”.

