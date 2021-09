Durante el programa “Amor y fuego” del miércoles 22 de septiembre, Rodrigo González y Gigi Mitre pidieron que los detractores de “Esto es guerra” no aprovechen la coyuntura para pedir la cancelación del reality.

Tras recordar que, como Elías Montalvo, Austin Palao, Angie Arizaga y Diego Chávarri sufrieron fuertes lesiones que les impidieron seguir compitiendo, Gigi Mitre aseguró que no desea el mal a EEG.

“Hay que tomarlo en serio (la seguridad de los competidores). Yo no le deseo mal a ese programa, para nada, imagínense, acá hablamos siempre de él, yo le tengo mucho cariño a Gian Piero. ¡No confundan!”, señaló la conductora.

Por su parte, Rodrigo González señaló que la gente no debe confundir las situaciones, ya que se debe investigar qué ocurrió con la seguridad del reto de altura, pero no aprovechar para pedir la cancelación de un programa que miles de peruanos eligen ver:

“No podemos confundir eso, no podemos confundir. La gente que no le gusta el show y que aprovechen la coyuntura para pedir su cancelación, cuando a ti no te gusta algo, eliges... no lo eliges, mejor dicho, y dejas a la gente a la que sí disfruta este tipo de entretenimiento, dejas a la gente a la que sí le va este tipo de contenido y no tienes por qué aprovechar una coyuntura como esta para pedir la cancelación del espacio que además da trabajo a tantas familias peruanas y que goza de una aceptación bastante masiva de la teleaudiencia”, manifestó el conductor de “Amor y fuego”.

