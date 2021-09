El productor de “Esto es guerra”, Peter Fajardo, se comunicó con Rodrigo González para dar su versión de los hechos tras la fuerte caída que Elías Montalvo sufrió durante un reto de altura y que, afortunadamente, lo dejó prácticamente ileso.

Durante el programa “Amor y fuego” de este miércoles 22 de septiembre de 2021, Rodrigo González contó que le pidió información a Peter Fajardo y este le respondió a las 12:52 de la noche.

“Hola, acaban de darnos todos los informes médicos, gracias a Dios no tiene nada, le sacaron placas de pies hasta la cadera y no tiene ni una fractura ni nada, y las tomografías que le sacaron, todo ok, le iban a dar de alta hoy, pero pedí que por control se quedara esta noche”, señaló Peter Fajardo.

Este miércoles por la mañana, Peter Fajardo volvió a comunicarse con Rodrigo González: “Rodrigo, le he pedido a la empresa de seguridad que nos pase el informe de lo que exactamente ha pasado, pero quiero decirte que nosotros contratamos especialistas en líneas de vida. Sé que pueden existir accidentes, pero ellos nos deben dar toda la tranquilidad. Por otro lado, gracias a Dios, hoy fui nuevamente a la clínica -eso ha sido hoy a las 11:08 de la mañana-, y su mamá está con él, hablé con el doctor y me volvió a decir que no tiene ninguna fractura y las tomografías que le han hecho están todas ok. Sabes que la Angloamericana es una buena clínica”.

El productor aseguró que el juego era supervisado por las empresas de línea de vida: “Todos los que estaban en la línea de vida eran especialistas, no había nadie de producción agarrando ninguna línea. Lo que nos dijo el doctor, que es lo mismo que nos dijo ayer, es que quizás él salga hoy de alta porque está todo controlado y bien, que gracias a Dios tiene solo un hematoma en el talón”.

Según Peter Fajardo, el reto de altura se ensayó la tarde del martes y todo salió bien: “Esto se ensaya en la tarde y todo estaba ok, la empresa nos hará llegar un informe sobre lo ocurrido, lo que pasó es una falla técnica que no pasó en el ensayo”.

Desmiente a Gian Piero Díaz

Luego que Gian Piero Díaz aseguró, en conversación con Gigi Mitre, que “él estaba repitiendo lo que le decían porque él no ve lo que estaba pasando”, Peter Fajardo reveló que le dio indicaciones al conductor, pero solo para que diga que Elías Montalvo estaba “estable” y que luego darían más detalles.

“Rodrigo, ojo que yo en ningún momento le dije qué decir a Piero, yo hablaré con él para que me diga quién le dio esa información, porque yo le dije que al final del show ‘digamos que él estaba estable -que es cierto- pero que mañana dábamos más detalles de lo que el medico nos dijera’”, señaló Peter Fajardo.

