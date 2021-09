El periodista Samuel Suárez reveló que ‘La academia’ no iría más en “Esto es guerra” tras estrenar su primer capítulo el pasado martes 21 de septiembre, el mismo día que Elías Montalvo se accidentó.

“Dicen por ahí que ya no habría más Academia, ¿será verdad eso? Ojalá que no porque lo prometían, no? No creo que hayan llamado a una María Pía, no creo que hayan llamado a una Milett para que ya no haya más grabaciones de La Academia”, señaló ‘Samu’ en Instarándula.

Según el periodista, al interior de América Televisión no habría gustado el primer episodio por las escenas subidas de tono de los participantes:

“Dicen que las cabezas no les habría gustado mucho el primer capítulo donde hubo escenas de besos en horario familiar, escenas que eran muy fuertes ya, comparadas algunas hasta con Élite, y que han dicho que no, que eso no va más”, manifestó.

“¿Qué pasará con La Academia? ¿Seguirán las grabaciones? ¿Se congelarán definitivamente? ¿Milett tuvo su debut y despedida? ¿Mañana nos darán la contra y graban de nuevo?”, preguntó el popular ‘Samu’.

Asimismo, Samuel Suárez cuestionó qué ocurrió con las escenas que los ‘guerreros’ grabaron con “Tonta queen”, Thiago Vernal y Gabriela Herrera:

“Lo que vimos en el primer capítulo es lo que grabaron 2 días antes a lo apurado, o sea, ¿todo lo demás se borró? ¿Por qué?”.

Fuente: Instarándula

