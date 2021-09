Patricio Parodi se pronunció tras el primer capítulo de ‘La academia’, donde protagonizó una escena subida de tono con Luciana Fuster: “Fue súper incómodo porque nunca lo he hecho y de hecho tener cámaras, gente atrás que te está viendo y te dicen ‘no, tienes que meterle más pasión, más intenso, más romántico’, no sé, es como que ok, tienes que escucharlo porque ellos saben y tienes que aplicarlo. Tú no sabes, estás aprendiendo, entonces es como que un poco difícil por ahí”. Fuente: América TV