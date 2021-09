El periodista Samuel Suárez se refirió a la reconciliación entre las hermanas Melissa y Tepha Loza, la cual se dio frente a cámaras en “Esto es guerra” el miércoles 22 de septiembre.

Y aunque muchas personas señalaron que se trataba de algo “armado”, Samuel Suárez aseguró que no fue así y hasta la producción de EEG habría quedado sorprendida.

“No (fue armado). Ojo, ellas sí han estado peleadas, esto ha sido completamente real, yo creo que más frío le agarró a Melissa que a Tepha”, comentó Samuel Suárez.

“¿Por qué estuvieron peleadas? Hace muchos años hubo un tema de que dice que le quitó el novio Melissa a Tepha, pero en realidad yo no creo que eso sea el centro, es un tema de problemas familiares, Melissa siempre ha dado todo por su familia y la que se quedó resentida fue Melissa”, explicó el periodista.

Sin embargo, el popular ‘Samu’ señaló que la reconciliación no solucionaría los problemas de la familia Loza: “Ojo, que el hecho que se amisten Tepha y Melissa no significa que los problemas familiares acabaron del todo, por lo que he escuchado y he conversado con muchas personas, hay muchas cosas aún detrás, pero este es un primer paso y lindo, Tepha no es amiga, pero la veo sincera”.

Según Samuel Suárez, “cuando al principio Tepha se abalanza y aprovecha ese momento de sensibilidad, Melissa como que le cuesta cerrar el abrazo, después como que ya cede”.

“Yo creo en la segunda parte cuando ya habló Tepha y le dijo perdóname y con la sinceridad que hemos visto todos, yo creo que ahí Melissa recién le dio ese abrazo sincero”, indicó.

En ese sentido, el periodista se alegró por la reconciliación de las hermanas Loza después de tantos años: “Así que olvídense de eso de armani, que show para la cámara. No, no, yo creo que al final sí se dio el bendito perdón, qué lindo que las hermanas puedan limar esas asperezas, se nota que han vivido ambas en un resentimiento intenso todo este tiempo y ahora cambia la historia”.

Samuel Suárez sobre Melissa y Tepha Loza - diario OJO

Fuente: Instarándula

