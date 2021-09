Luego de mucho tiempo de estar separadas, Tepha Loza y Melissa Loza se abrazaron y reconciliaron frente a las cámaras de “Esto Es Guerra”. Ellas tomaron esta decisión al verse tan sentidas por lo ocurrido con Elías Montalvos, pues se dieron cuenta que la vida nadie la tiene comprada.

Tepha Loza agarró el micrófono y tomó la palabra. Fue entonces que le pidió perdón con mucha sinceridad.

“Decirte desde lo más fondo de mi corazón, desde lo más profundo que te amo con mi vida, que he esperado hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad. No sabía cómo acercarme a ti. Creo que la vida me puso acá de nuevo por algo”.

Tepha Loza quiso hacer sus disculpas públicas, sin embargo también indicó que lo personal se lo diría en privado.

“Tengo muchas cosas que decirte, que te las voy a decir detrás de cámara porque acá no se trata de jugar con el morbo de esta situación. Creo que en lo personas, de corazón te lo digo, porque mi papá está en el cielo, que me perdones. Sé que yo te lastimé. Eres una grande, siempre te he admirado”.

Finalmente, Tepha Loza se mostró emocionada por poder tener la posibilidad de cargar a su nueva sobrina. “Creo que te mereces un perdón si yo te lastimé en algún momento. Tengo dos sobrinas hermosas, una que me muero por tenerla en mis brazos”.

TE PUEDE INTERESAR