El conductor Rodrigo González desató su furia contra su examiga Magaly Medina en su cuenta de Twitter. El popular ‘Peluchín’ no esperó a su programa para lanzar un contundente mensaje.

Todo ocurrió cuando una usuaria cuestionó la actitud de Magaly Medina: “Qué le queda sino acrecentar su mezquindad, sin embargo Magaly hace tiempo dejó de ser el referente que era, le guste o no, Rodrigo y Gigi están creciendo y no hay duda de que si estuvieran en el mismo horario y en señal abierta, ellos se la llevan de encuentro”, señaló la cibernauta.

Rodrigo González no se quedó callado y arremetió contra Magaly Medina: “Mezquina e insegura, letal combinación”, escribió el conductor en Twitter.

Foto: captura Twitter

Incluso, Rodrigo González compartió mensajes de sus seguidores donde se critica a la ‘urraca’. “Peluchin crítica a medio mundo pero medio mundo le declara y sin obligarlos o pagarle como lo hace la tía filtro” y “Que vaya a Willax y haga el rating de Rodrigo de seguro ni a un dígito llega esta acomplejada” fueron algunos de los mensajes que Rodrigo González retuiteó.

Foto: captura Twitter

Magaly Medina y Rodrigo González se pelean por imágenes de EEG

Todo comenzó cuando Magaly Medina se quejó por las cartas notariales que América TV le habría enviado por pasar imágenes de “Esto es guerra” y cuestionó que dicho canal no hace lo mismo con los programas de Willax Televisión.

“Si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo la ‘urraca’.

Sin embargo, Rodrigo González reveló que América TV envía cartas notariales a Magaly Medina porque tiene un acuerdo firmado con ATV y no con Willax Televisión.

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no procede”, escribió ‘Peluchín’ en Instagram.

