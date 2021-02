La hija de Susy Díaz, Flor Polo Díaz, confirmó haberse contagiado con el coronavirus o Covid-19, al igual que su esposo Néstor Villanueva.

Flor Polo contó que la pasaron mal, sin embargo vienen recuperándose y presentando mejores con el transcurso de los días.

En entrevista con Trome, Florcita Polo contó que jamás pensó pasar mal su cumpleaños 35. “Jamás pensé pasar mi cumpleaños en cama, pero por algo pasan las cosas. Estoy cuidándome mucho para salir pronto de esto, felizmente lo peor ya pasó”.

Además contó que entre los síntomas que tuvo tras infectarse, fue la falta de oxígeno. “La semana pasada fue horrible porque no podía respirar y sentía que me ahogaba. Sigo un poco delicada, pero gracias a Dios con vida”.

Florcita Polo también reveló que la más preocupada fue su mamá Susy Díaz, con quien no puedo pasar su cumpleaños.

“Me llama a cada rato para ver cómo estoy, es mi primer cumpleaños que no la pasaremos juntas, la extraño mucho, pero tengo fe que pronto saldré de esto. Le pido a la gente que tome conciencia de las cosas, esto (COVID-19) no es un juego, cuídense, yo tenía que salir por trabajo, me cuidaba mucho y me contagié”.

