Flor Polo le habría dado más de una oportunidad a Néstor Villanueva y este no habría enmendado sus errores, según lo dejó entrever la hija de Susy Díaz en el programa “Mujeres Al Mando”.

La influencer estuvo como panelista en el magazine de Latina donde tocaron el tema “¿Cómo enfrentar una crisis amorosa?”, en relación a lo ocurrido en la relación de Melissa Klug y Jesús Barco.

Es así que Alessandra Baressi, terapeuta holística, fue la especialista que manifestó que lo más importante en este tipo de situaciones es identificar el problema. “(Si eso pasa) Tienes el 50% de la situación ganada”, dijo.

Ante sus palabras Flor Polo afirmó: “Pero así te lastimas, porque das una oportunidad y no cambia y es peor”. La periodista Kathy Sheen, quien también estaba en el set, no se aguantó e indicó: “¡Uy no! Estamos ‘tocando carne’ aquí creo”.

Giovanna Valcárcel reaccionó y le consultó: “¿Tú crees que no es bueno dar oportunidad”. Frente a la pregunta, Flor se mostró sincera y dejó sorprendidos a todos los presentes con su respuesta.

“Sí claro, pero depende de cuántas oportunidades des, porque tanto perdonar, perdonar, y la persona no cambia, solo te lastimas más”, reflexionó, logrando que sus compañeras concuerden con ella.

Florcita Polo comenta crisis de Melissa Klug y Jesús Barco

Recordemos que fue hace algunas semanas que iniciaron los rumores de separación de Flor Polo y Néstor Villanueva y si bien hasta el momento ninguno de los dos ha querido dar revelar qué provocó su ruptura, ya anunciaron que su divorcio es definitivo y no hay marcha atrás.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez sorprende con respuesta sobre si está o no soltera

Tula reafirma su soltería