La hija de Susy Díaz, Flor Polo, contó que tras infectarse con el coronavirus o Covid-19, su hemoglobina a presentado una baja. Ahora tiene 11.

Flor Polo, quien contó que tenía una hemoglobina normal, se vio afectada tras contagiarse y sería una consecuencia del virus, pues no pudo comer por varios días.

“Producto de que me infecté, mis defensa bajaron y mi hemoglobina también”, reveló Flor Polo en “América Hoy”, presentando en televisión sus análisis.

Florcita Polo contó que por seis días no comieron porque se ahogaban. “Yo con mi esposo Néstor no hemos comido los primeros días con el virus, como cinco, seis días. No comíamos porque nos ahogábamos y quizá eso hizo que se coman mis defensas”.

Como se recuerda, hace unas semanas, Flor Polo y su esposo Néstor Villanueva contaron haberse contagiado con el coronavirus tras un viaje.

