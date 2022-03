Florcita Polo atraviesa por un difícil momento ahora que Néstor Villanueva sigue siendo ampayado en situaciones cariñosas. Hace una semana fue captado con la bailarina Sofía Cavero y, ahora, con Toño Rodríguez, el popular ‘Toñizonte’.

“Creo que cuando uno da mucho por su relación y las cosas no cambian, uno tiene que salir adelante”; comentó la hija de Susy Díaz, quien ha iniciado su campaña política con miras a las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

La influencer contó que su aún esposo mantiene comunicación con sus hijos, pero que no la ha buscado para pedirle perdón.

“Yo quiero estar tranquila, estar bien, alejada de todo lo que me hace daño”; comentó en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

“Para mí no ha sido muy fácil esta semana, encima he tenido que trabajar, he tenido que ser fuerte (...) Ya tomé mi decisión y creo que fue la correcta”; comentó Flor Polo Díaz, quien está decidida a divorciarse del padre de sus hijos y espera que él firme todos los papeles.

Sobre la bailarina Sofía Cavero dijo que no la conoce, y prefiere no criticarla: “es madre, es mamá igual que yo”.

Florcita Polo en campaña política

